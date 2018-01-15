Samsun'da DEAŞ'tan gözaltı sayısı 11'e çıktı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi, Kadıköy Mahallesi, 19 Mayıs Mahallesi, Kale Mahallesi ve Kazımkarabekir Mahallesi'nde bulunan 10 ayrı adrese operasyon düzenlenmişti. 10 ekip 100 polisin katıldığı operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddia edilen Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında Iraklı uyruklu 1 kişiyi daha gözaltına alınarak gözaltı sayısı 11'e çıktı. Soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay