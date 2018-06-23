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Samsun'da denizde can pazarı

Samsun’da serinlemek için denize giren 3 arkadaş boğulma tehlikesi geçirdi.

Samsunda denizde can pazarı

23 Haziran 2018 17:51

Denizden 5 dakika sonra çıkarılan 16 yaşındaki çocuk ise yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, Atakum ilçesi Çatalcam Mahallesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce buluşan 3 arkadaş, serinlemek için Çatalçam sahiline gitti. Birlikte denize giren Enes Kol, Mahmut Anıl Öztürk ve Gencebay Tokatlı bir müddet yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Boğulma tehlikesi geçiren 3 genç, Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK-1 ekipleri tarafından fark edilerek sudan çıkarıldı. Suda kaybolan Enes Kol ise 5 dakikalık çalışma sonucunda kayaların dibinden çıkarıldı. 3 arkadaş olay yerine gelen ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Boğulma tehlikesi geçiren ve sudan 5 dakika sonra çıkarılan Enes Kol’un durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ahmet Şükrü Uluçay
 

 

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