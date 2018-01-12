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Samsun’da doğalgaz patladı, ortalık savaş alanına döndü

Samsun’da bir binanın girişinde kazı çalışması yapıldığı sırada doğalgaz borusunun delinmesi sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü patlamada, faciadan kıl payı dönüldü.

Samsunda doğalgaz patladı, ortalık savaş alanına döndü

12 Ocak 2018 17:05
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Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Hersek Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bir ev sahibi tarafından izinsiz yapıldığı iddia edilen kazı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi. Borudan boşalan dogalgaz büyük gürültüyle patladı ve yangın çıktı. Doğalgaz patlamasının ardından bölge adeta savaş alanına döndü. Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.

Patlamadan sokakta bulunan binalar etkilenirken, patlamanın şiddetiyle bazı dairelerde büyük çaplı hasar oluştu. Patlamayı duyan mahalle sakinleri ise evlerini boşaltarak polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlamanın etkisiyle çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatırken, dogalgaz firması görevlileri de gazı kesti. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürülürken, çevrede büyük hasar oluştu.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili polis çalışmalarını sürdürüyor. 

Şahin Binici
 

Etiketler: doğal gaz, Samsun

 

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