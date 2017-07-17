Diğer
Kategoriler

Samsun'da dondurma imalathanesinde patlama: 11 yaralı

Samsun’da sanayide dondurma imalathanesinde meydana patlama ile birlikte çıkan büyük çaplı yangını söndürme çalışması devam ederken, ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı.

Samsunda dondurma imalathanesinde patlama: 11 yaralı

17 Temmuz 2017 10:57
Dondurma imalathanesinde patlama: 11 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi İlkadım Bulvarı üzerinde bulunan bir dondurma imalathanesinde saat 09.50'de büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıktı. Yangın bitişikteki iş yerlerine sıçradı. Patlama ve yangınla birlikte bölge savaş alanına döndü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevk edildi. Yangını söndürmek için Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD ve 112 seferber oldu. Olayda ilk belirlemelere göre 1’i ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 

Muammer Ay - Şahin Binici

Etiketler: dondurma imalathanesi, Samsun, yangın


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!