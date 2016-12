Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Kadıköy Mahallesi Yenice Sokak’ta saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. kahveci N.O.(37) evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda her iki bacağından vurularak yaralanan N.O., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. N.O., polise verdiği ilk bilgide saldırganların 2 ayrı yerden aynı anda kendisine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.