Diğer
Kategoriler

Samsun’da, eylem hazırlığı yapan 5 DEAŞ'lı yakalandı

Samsun’da 7 DEAŞ’lı şahsın İstanbul’da eylem yapmak için bilet aldığı ve eyleme gideceği ihbarı üzerine polis tarafından yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsunda, eylem hazırlığı yapan 5 DEAŞlı yakalandı

16 Ağustos 2017 14:47

Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “15 Ağustos günü saat 21.34’te Emniyet Müdürlüğümüz 155 hattına ‘Çiftlik’te bir hücre evinde 7 DEAŞ’lı şahsın şu an İstanbul’a bilet aldığı ve eyleme gideceği’ şeklinde yapılan ihbar ile ilgili olarak görevlilerimizce araştırma yapılmış, ihbarcı şahsın bilgi sahibi olarak ifadesi alınmış, ifade doğrultusunda ihbara konu şahısların adres ve kimlik tespitleri yapılarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında vermiş olduğu arama kararı doğrultusunda bugün saat 02.15’te üç ayrı adreste bulunan 7 şahsa yönelik yapılan operasyonda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” denildi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç