Samsun’da feci kaza: 2 ölü

Kaza, Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu Akçay Köprüsü'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ufuk Kaynar (24) idaresindeki 52 DJ 009 plakalı otomobil, Samsun’un Terme ilçesinden Ünye istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek ilk olarak refüje çıktı, ardından ise karşı yola savruldu. Samsun istikametine giden araçların arasına dalan otomobil, İsmail Özkul'un kullandığı 42 CBY 01 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil de hurdaya dönerken, otomobil sürücüleri Ufuk Kaynar ve İsmail Özkul olay yerinde can verdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Hamza Alp