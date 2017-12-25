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Samsun'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Samsunda FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

25 Aralık 2017 12:53

Samsun'da FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah düzenledikleri eş zamanlı operasyonda çoğunluğu örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock abone bilgileri bulunan özel sektör çalışanlarından ve örgütün müzahir kurum çalışanlarından oluşan 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülerken, evlerinde yapılan aramada dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu.
Soruşturma devam ediyor. 

Muhammer Ay

Etiketler: fetö operasyonu, Samsun

 

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