Samsun'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Samsun'da FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah düzenledikleri eş zamanlı operasyonda çoğunluğu örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock abone bilgileri bulunan özel sektör çalışanlarından ve örgütün müzahir kurum çalışanlarından oluşan 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülerken, evlerinde yapılan aramada dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu.

Soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay