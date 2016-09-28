Samsun Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında 667 Kanun Hükmü Kararname ile kapatılan Tanrıverdi Kültür ve Dayanışma Vakfı’na yönelik bu sabah operasyon düzenledi. 130 polisin görev aldığı operasyonda 35 adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda iş adamları, memur, daire başkanı ve eğitimcilerin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.