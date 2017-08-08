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Samsun'da FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) soruşturması kapsamında 24 kişi gözaltına alındı.

Samsunda FETÖ operasyonu: 24 gözaltı

08 Ağustos 2017 12:58

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun ve ilçeleri ile Sinop'u kapsayan eş zamanlı operasyonu düzenledi. Operasyonda aralarında kamudan ihraç edilmiş memurlar, kapatılan Sakarya Dershanesi ile Feza Okulları çalışanları ve esnaf ile öğrencilerden oluşan 8'i bayan 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

Gözaltı sayısının artabileceği bildirilirken, şüphelilerin birçoğunda örgütün gizli haberleşme sistemi "ByLock" ve Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay


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