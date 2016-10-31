Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında sabah Samsun merkezli Ankara, İzmir, Erzurum, Bursa, Hatay, Elazığ, Sivas, Antalya, Amasya, Sakarya ve Giresun illerinde bulunan toplam 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında FETÖ'ye ait kapatılan Sakarya Dershanesi ve Feza Okulları'nda çalışan yöneticiler, öğretmenler ile ByLock kullanan ve başka bankadan kredi çekip örgüt liderinin talimatı doğrultusunda Bank Asya'ya yatırdıkları ileri sürülen 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı sayısının artması bekleniliyor.

Soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay

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