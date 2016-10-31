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Samsun'da FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

Samsun merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.

Samsunda FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

31 Ekim 2016 12:11

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında sabah Samsun merkezli Ankara, İzmir, Erzurum, Bursa, Hatay, Elazığ, Sivas, Antalya, Amasya, Sakarya ve Giresun illerinde bulunan toplam 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Operasyon kapsamında FETÖ'ye ait kapatılan Sakarya Dershanesi ve Feza Okulları'nda çalışan yöneticiler, öğretmenler ile ByLock kullanan ve başka bankadan kredi çekip örgüt liderinin talimatı doğrultusunda Bank Asya'ya yatırdıkları ileri sürülen 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı sayısının artması bekleniliyor.
Soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay
SAMSUN 


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