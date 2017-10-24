Diğer
Kategoriler

Samsun’da FETÖ soruşturmasında 7 tutuklama

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsunda FETÖ soruşturmasında 7 tutuklama

24 Ekim 2017 20:31

Tutuklanan şahısların arasında örgütün katalog evliliği ve izdivaç sorumluları ile örgüt abla ve abilerinin bulunduğu açıklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları ve örgütün faaliyetlerinde görev aldıkları tespit edilen 11 kişiyi 11 gün önce gözaltına almıştı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 11 kişiden 5'i kadın 10 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 1 kişinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2'si kadın 7 kişi tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 3 kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada tutuklanan örgüt mensuplarının aralarındaki görev dağılımının deşifre edildiği bildirildi. Açıklamada, "Yakalanan şüpheliler arasında örgütün, Samsun bayan öğrenci evleri sorumlusu, Çarşamba eyalet ablası olarak tanımlanan örgüt yöneticisi, İlkadım bayan eyalet sorumlusu, katalog evliliklerinden sorumlu Samsun izdivaç sorumlusu, örgütün bölge öğrenci yurtları sorumlusu, örgüt tarafından ev abileri ve ablaları olarak tanımlanan örgüt sorumluları olduğu değerlendirilen şüphelilerin bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan çalışmalarda izdivaç grubunun katalog evliliği yaptıracağı örgüt üyelerini A,B,C ismini verdikleri gruplara ayırdıkları, bu gruplar arasında eşleştirme yaparak adayların belirlendiği, meslek gruplarına göre ayrı bir gruplandırma yapıldığı, bazı meslek gruplarındaki erkek adaylar ile evlendirilecek bayanlara kıyafet fedakarlığı adı altında isteklerde bulunulduğu, örgüt evlerinde kalan öğrencilerin okuduğu bölüm, gireceği sınav, ve benzeri yerlerde kriterlere göre ayrılarak tasnif edildiği, örgüt evlerinden ayrılıp devlet yurtlarına geçen öğrenciler ile özel ilgilenilerek tekrar örgüt evlerine katılmaları için çalışmalar yapıldığı, “Kınalama” adı altında örgüte bağlı öğrencileri birbirleri ile irtibatlandırdıkları yönünde bilgilere ulaşılmıştır" denildi. 

Muhammer Ay

Etiketler: 7 tutuklama, fetö soruşturması, Samsun

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç