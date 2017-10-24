Samsun’da FETÖ soruşturmasında 7 tutuklama

Tutuklanan şahısların arasında örgütün katalog evliliği ve izdivaç sorumluları ile örgüt abla ve abilerinin bulunduğu açıklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları ve örgütün faaliyetlerinde görev aldıkları tespit edilen 11 kişiyi 11 gün önce gözaltına almıştı.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 11 kişiden 5'i kadın 10 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 1 kişinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2'si kadın 7 kişi tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 3 kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada tutuklanan örgüt mensuplarının aralarındaki görev dağılımının deşifre edildiği bildirildi. Açıklamada, "Yakalanan şüpheliler arasında örgütün, Samsun bayan öğrenci evleri sorumlusu, Çarşamba eyalet ablası olarak tanımlanan örgüt yöneticisi, İlkadım bayan eyalet sorumlusu, katalog evliliklerinden sorumlu Samsun izdivaç sorumlusu, örgütün bölge öğrenci yurtları sorumlusu, örgüt tarafından ev abileri ve ablaları olarak tanımlanan örgüt sorumluları olduğu değerlendirilen şüphelilerin bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, yapılan çalışmalarda izdivaç grubunun katalog evliliği yaptıracağı örgüt üyelerini A,B,C ismini verdikleri gruplara ayırdıkları, bu gruplar arasında eşleştirme yaparak adayların belirlendiği, meslek gruplarına göre ayrı bir gruplandırma yapıldığı, bazı meslek gruplarındaki erkek adaylar ile evlendirilecek bayanlara kıyafet fedakarlığı adı altında isteklerde bulunulduğu, örgüt evlerinde kalan öğrencilerin okuduğu bölüm, gireceği sınav, ve benzeri yerlerde kriterlere göre ayrılarak tasnif edildiği, örgüt evlerinden ayrılıp devlet yurtlarına geçen öğrenciler ile özel ilgilenilerek tekrar örgüt evlerine katılmaları için çalışmalar yapıldığı, “Kınalama” adı altında örgüte bağlı öğrencileri birbirleri ile irtibatlandırdıkları yönünde bilgilere ulaşılmıştır" denildi.

Muhammer Ay