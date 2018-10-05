Samsun'da FETÖ'den 1 asker tutuklandı, 4 askere adli kontrol

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonla görüştükleri tespit edilen askerlere yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında Samsun merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Van, Bitlis, Erzurum, Kayseri, Diyarbakır, Hakkari, Tunceli, Bursa ve Adıyaman illerinde önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 12'si muvazzaf ve 1'i eski asker 13 şahıstan 2'si Samsun'un Bafra ilçesinde, 1'i Çarşamba ilçesinde, 10'u ise diğer illerde yakalanarak gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan askerlerden 5'i Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren astsubay A.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 4 asker ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Muhammer Ay