Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında Samsun Sahra Sıhhiye Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda görevli 1 üsteğmen ve 6 astsubayı gözaltına aldı. Gözaltına alınan rütbeli askerlerin ByLock programını kullandıkları iddia edildi. Gözaltına alınan askerlerde 1 dolar ele geçtiği iddia edilirken, TEM Şube Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan tabip üsteğmen C.C. ile astsubaylar S.M., S.K., S.B., Ö.D., İ.K. ve M.D. Samsun Adliyesi’ne çıkarıldı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 7 askeri personel yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan askeri personelin tutuklanmaları için bir üst mahkemeye itirazda bulundu. Üst mahkeme tutukluluk talebini inceledi ve 1’i üsteğmen 3 astsubay hakkında tutuklama ve yakalama kararı verdi. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan üsteğmen C.C. ile astsubaylar İ.K. ve M.D. adliyeye sevk edilip tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderilirken, ilk dışında olduğu öğrenilen astsubay S.K.’nin ise yakalanmasına çalışılıyor.