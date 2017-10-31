Samsun'da FETÖ'den 13 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları belirlenen aralarında öğretmen, diş hekimi, kuaför, bakkal, lokantacı ve Kur'an kursu hocasının da aralarında bulunduğu özel sektör çalışanlarından oluşan 13 kişiyi 7 gün önce gözaltına almıştı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3'ü kadın 13 kişi "silahlı terör örgütün üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Muhammer Ay

