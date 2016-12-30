Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde FETÖ/PDY soruşturması kapmasında 8 gün önce Samsun merkezli Asarcık ilçesi ile İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Adana, Muğla, Karabük, Rize, Kahramanmaraş, Tokat, Kayseri, Bayburt ve Ağrı illerinde 41 ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlemişti. 85 polisin görev aldığı operasyonda aralarında iş adamları, FETÖ'nün eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, mali müşavir, mühendis, muhasebeci, memur, üniversite öğrencisi, askeri okuldan atılan öğrenciler, ihraç olan 1 teğmen ile özel sektör çalışanlarının da bulunduğu toplam 2'si kadın 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişi dün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye sevk edilenlerin FETÖ-PDY öğrenci yapılanmasının ve örgütün askeri liselere öğrenci yerleştirme ile iş adamlarının örgüte finans sağlama suçlarını işledikleri iddia edildi. Dün savcı tarafından 17 kişi tutuklanmaları için, 9 kişi de adli kontrol şartı ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Gece boyunca devam eden mahkeme saat 05.30 sıralarında sona erdi. Nöbetçi mahkeme Servet K., Adem Ç., Ali D., Emre G., Enes Ç., Yusuf Ö., Murat K., Nurullah S., Oktay D., Osman K., Samet Y., Uğur Ö., Yusuf D. ve Üzeyir A.'nın tutuklanmalarına karar verdi. Mahkeme, 10'u adli kontrol şartı olmak üzere 12 kişiyi ise serbest bıraktı.

Valilik şüpheliler hakkında önemli bilgiler verdi

Öte yandan, Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: “Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY Terör örgütüne yönelik yapılan operasyon neticesi aralarında iş adamları, eski öğretmenler, öğrenciler, TSK’dan ihraç edilmiş subay ve askeri okul öğrencileri ile görevde olan rütbeli bir subayın da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmada Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi öğretmenler tarafından okullarda seçilen bazı öğrencilerin ‘abi evi’ olarak adlandırılan örgüt evlerine yönlendirildiği, bu evlerde kalan örgüt üyesi üniversite öğrencilerinin öğrencilere önce bilgisayar oyunları oynatarak, yemek organizasyonları yaparak örgütü sempatik göstermeye çalıştıkları, örgüt yöneticileri tarafından askeri liselere yerleştirilmesi kararlaştırılan çocuklara ders çalıştırdıkları, sürekli aynı soruları çözdürdükleri ve bu soruların sınavlarda da çıktığı, seçilen çocukların özellikle FETÖ/PDY terör örgütüne ait dershanelere kaydedilmeyip anlaşmalı olan ve örgüt üyesi öğretmenlerin yerleştirildiği başka bir dershaneye kaydedildiği, bu sayede kendilerini gizledikleri, yine örgüt içerisinde ilçe yapılanmasına göre ‘İlkadım eyaleti’, ‘Canik eyaleti’ gibi yapılar oluşturulduğu, bu yapıların bölge sorumluları (bölgeci), master ve doktora görevlisi (MADO), öğrenci sorumluları Bölge Talebe Mesulü (BTM), örgüt içerisinde kontrol görevlisi olan Ara Tara Mesulü (ATM) ve benzeri görevler oluşturarak alt kademede bulunan örgüt üyelerinin örgüt içi gizlilik kurallarına mutlak itaatinin kontrolünü sağladıkları, örgüt tarafından askeri okullara yerleştirilen öğrencilerin takibi konusunda ise tamamen kendine özgü belirlenmiş kurallar çerçevesinde aşırı gizliliğe riayet edilerek asistan, doktor, ser doktor gibi isimler verilen görevliler tarafından öğrencilerin ve öğrenciler üzerinden askeri okullardaki yönetimin takip edildiği, örgüt yöneticilerinin kendi isimlerini kullanmayarak kod isim kullandıkları, bu kod isimlerin de bir üst yönetici tarafından belirlendiği örgüte bağlı bazı iş adamlarının örgüte, örgütün açtığı çalışma evleri ile öğrenci yurtlarına maddi finansman sağladıkları yönünde bilgiler elde edilmiştir. Bu tespitlerle yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheli şahıs 29 Aralık günü adli mercilere sevk edilmiş, 14 şüpheli tutuklanmış, 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Muammer Ay