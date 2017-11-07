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Samsun'da FETÖ'den 3 tutuklama

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen ve 9 gün önce gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 kişiden 3'ü tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsunda FETÖden 3 tutuklama

07 Kasım 2017 18:10

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u kullandıkları belirlenen aralarında örgütün öğrenci evi ablaları, öğrenci evleri sorumluları, öğrencilerden himmet adı altında örgüte para toplayanlar özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 11 kişiyi 9 gün önce gözaltına almıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 4'ü kadın 11 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Fatma K., Emine G.Ş. ile Mehmet K. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 9 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

Muhammer Ay
 

 

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