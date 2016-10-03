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Samsun'da FETÖ'den 6 kişi tutuklandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında bir vakfa düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden 6'sı tutuklandı, 15'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsunda FETÖden 6 kişi tutuklandı

03 Ekim 2016 21:27

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Tanrıverdi Kültür ve Dayanışma Vakfı'na yönelik Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Tokat, Çanakkale, Amasya, Kahramanmaraş ve Bilecik illerini kapsayan bir operasyon düzenlemişti. Operasyonda daha önce gözaltına alınan holding sahibi iki kardeşten biri İstanbul'da ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, diğer kardeş ise Samsun Adliyesi'nde nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında sorguları devam eden 21 kişi de bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ramazan K., Salim A., Levent A., Abdul V.Ö., Ferhat A. ve Cabir E. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, 15 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Muammer Ay
SAMSUN

Etiketler: fetö, Samsun


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