Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün Tekkeköy ilçesi yapılanmasına yönelik, 3 gün önce Samsun'un Tekkeköy ve Terme ilçeleri ile Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, aralarında öğretmen ve esnafların da bulunduğu 15 kişiyi gözaltına almıştı. Ordu’da gözaltına alınan H.Ç.’nin, FETÖ’nün 'Tekkeköy imamı' olduğu ileri sürüldü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 11 kişi, sabah saatlerinde Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Bilal K., Murat B., Ercan Ç., Selami G., Ömer K. ve Mustafa B. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, Tayyar Ç., Mustafa G., Vedat G., Hasan Ç. ve Şaban Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muammer Ay