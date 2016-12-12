Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 582 görevden uzaklaştırıldı, bin 889 kişi gözaltına alındı, bin 496 kişi memuriyetten çıkarıldı ve 647 kişi tutuklandı.

Görevden uzaklaştırılan personel sayısı

Samsun Valiliği 2, İl Defterdarlığı 2, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 5, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 2, İl Müftülüğü 43, Cumhuriyet Başsavcılığı 51, Adliye personeli 18, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 1, OMÜ 20, İl Emniyet Müdürlüğü 100, Milli Eğitim Müdürlüğü 150, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü 1, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2, Jandarma Genel Komutanlığı 10, Vergi Dairesi Başkanlığı 3, Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Müdürlüğü 1, YURTKUR 2, Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü 1, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 2, İl Sağlık Müdürlüğü 4, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 2, TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü 5, Halk Sağlığı Müdürlüğü 15, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 28, Sahra Sıhhıye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı 7, Sahil Güvenlik Komutanlığı 12, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 1, Belediyeler 34, PTT Başmüdürlüğü 3, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 1, THY 1, Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü 1, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 2, iş adamları ve esnaflar 49.

Gözaltına alınan personel sayısı

Vali Yardımcısı 2, Kaymakam 2, İl Müftülüğü 19, Cumhuriyet Başsavcılığı 76, OMÜ 77, İl Emniyet Müdürlüğü 179, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 508, Jandarma Genel Komutanlığı 22, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 61, Diğer memur, emekli 205, GİH Memur 1, sivil 737.

Tutuklanan personel sayısı

Vali Yardımcısı 2, Kaymakam 2, İl Müftülüğü 2, Cumhuriyet Başsavcılığı 51, OMÜ 22, İl Emniyet Müdürlüğü 110, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 158, Jandarma Genel Komutanlığı 10, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 7, Diğer memur, emekli 51, sivil 232.

Memuriyetten çıkarılan personel sayısı

Vali Yardımcısı 2, Valilik personeli 16, Kaymakam 2, İl Defterdarlığı 3, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 10, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1, Çalışma ve İş Kurum İl Müdürlüğü 2, TÜİK 2, İl Müftülüğü 26, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü 2, Cumhuriyet Başsavcılığı 7, Adliye Personeli 38, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu 9, OMÜ 96, İl Emniyet Müdürlüğü 197, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 807, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü 5, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 8, Tarım Kredi Koop. Samsun Bölge Birliği 1, Jandarma Genel Komutanlığı 13, Vergi Daire Başkanlığı 7, YURTKUR 2, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 24, Sağlık İl Müdürlüğü 7, Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı 13, TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü 9, Halk Sağlığı Müdürlüğü 22, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 80, Sahra Sıhhıye Okulu ve Eği.Merk. Komutanlığı 3, Sahil Güvenlik Komutanlığı 1, Orman Genel Müdürlüğü 2, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 3, Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü 5, İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü 4, Orta Kar.Güm. ve Tic. Müdürlüğü 3, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des.Kur. Samsun İl Koordinatörlüğü 1, OKA 5, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 5, Belediyeler 28, PTT Başmüdürlüğü 1, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 8, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Taşra Teşkilatı 1, TCCD 4. Bölge Müdürlüğü 2, Elektrik Ürt.A.Ş. Genel Müd. Hid.Sant.Dairesi Başkanlığı 3, Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü 4, Vakıflar Samsun Bölge Müdürlüğü 1, Halkbank Samsun Bölge Müdürlüğü 1, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 3, Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü 1.

Gökhan İçkilli