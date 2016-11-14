Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde görevden uzaklaştırılan, gözaltına alınan, tutuklanan, yakalama kararı olan, memuriyetten çıkarılan kamu kurum ve kuruluşlarındaki personel hakkında bilgi verdi. 14 Kasım saat 17.00 itibariyle bin 749 kamu personeli gözaltına alınırken, 619’u tutuklandı.

Görevden uzaklaştırılan personel sayısı:

Samsun Valiliği 18, İl Defterdarlığı 2, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 5, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 2, İl Müftülüğü 44, Cumhuriyet Başsavcılığı 51, Adliye Personeli 16, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 5, OMÜ 68, İl Emniyet Müdürlüğü 152, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 149, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü 1, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2, Jandarma Genel Komutanlığı 19, Vergi Dairesi Başkanlığı 3, Aşıkkutlu Eğitim Merkezi Müdürlüğü 1, YURTKUR 2, Samsun Çarşamba Havalimanı Müdürlüğü 1, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 2, İl Sağlık Müdürlüğü 4, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 1, TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü 5, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü 12, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 38, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Mrk. Komutanlığı 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı 12, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 1, Belediyeler 52, PTT Başmüdürlüğü 3, SGK 1, THY 1, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 2, İş adamları ve esnaflar 49.

Gözaltına alınan personel sayısı:

Vali Yardımcısı 2, Kaymakam 2, İl Müftülüğü 18, Cumhuriyet Başsavcılığı 74, OMÜ 52, İl Emniyet Müdürlüğü 179, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 498, Jandarma Genel Komutanlığı 19, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 52, Diğer Memur ve Emekli 191, GİH memuru 1, Sivil 661.

Tutuklanan personel sayısı:

Vali Yardımcısı 2, Kaymakam 2, İl Müftülüğü 2, Cumhuriyet Başsavcılığı 51, OMÜ 15, İl Emniyet Müdürlüğü 110, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 156, Jandarma Genel Komutanlığı 8, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 6, Diğer Memur ve Emekli 47, Sivil 220.

Memuriyetten çıkarılan personel sayısı:

Vali Yardımcısı 2, Kaymakam 2, Defterdarlık 2, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 10, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 1, İŞKUR 2, TÜİK 2, İl Müftülüğü 26, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü 2, Cumhuriyet Başsavcılığı 7, Adliye Personeli 37, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu 2, OMÜ 41, İl Emniyet Müdürlüğü 121, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 807, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü 5, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 8, Tarım Kredi Koop. Samsun Bölge Birliği 1, Jandarma Genel Komutanlığı 4, Vergi Dairesi Başkanlığı 7, YURTKUR 2, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 25, İl Sağlık Müdürlüğü 6, Samsun Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı 5, TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü 8, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü 19, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 70, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eği.Mrk.Komutanlığı 1, Sahil Güvenlik Komutanlığı 1, Orman Genel Müdürlüğü 2, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 3, Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü 5, İller Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü 4, Orta Kar.Güm.ve Tic.Müdürlüğü 3, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Des.Kur.Samsun İl Koordinatörlüğü 1, OKA 5, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 5, Belediyeler 3, PTT Başmüdürlüğü 1, SGK 8, Ulaştırma, Den.ve Haber.Bakanlığı Taşra Teşkilatı 2, TCCD 4. Bölge Müdürlüğü 2, Elektrik Ürt.A.Ş. Genel Müd.Hid.Sant.Dai.Bşk. 3, Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğü 4, Vakıflar Samsun Bölge Müdürlüğü 1, Halkbank Samsun Bölge Müdürlüğü 1, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 3, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 1.