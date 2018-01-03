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Samsun'da FETÖ'den yargılanan 6 kişiye hapis cezası

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında 6'sı tutuklu 32 kişinin yargılandığı davada tutuklu sanıklara ceza yağarken, tutuksuz sanıkların dosyası davadan ayrılarak ileri bir tarihe ertelendi.

Samsunda FETÖden yargılanan 6 kişiye hapis cezası

03 Ocak 2018 17:46

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında üniversite öğrencileri, esnaf ve iş adamlarının da bulunduğu 6'sı tutuklu 32 kişinin yargılanmalarına devam edildi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada mahkeme heyeti tutuklu sanıklar ile tutuksuzların dosyasının ayrılmasına karar verip, tutuklu sanıkların davasını karara bağladı.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan Enes Çetin ve Yusuf Özbek "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 5 ay 3'er gün hapis cezasına çarptırıldı. Aynı suçtan yargılanan tutuklu sanıklar Nurullah Saygın, Oktay Dolu, Samet Yılmaz ve Üzeyir Aydemir 6 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk süreleri göz önünde bulundurulup tahliyelerine karar verildi. Tutuksuz yargılanan ve dosyadan ayrılan 26 kişinin duruşması ise 22 Mayıs tarihine ertelendi. 

Muhammer Ay
 

Etiketler: fetö, Samsun

 

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