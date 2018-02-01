Samsun'da FETÖ'nün 2 mahrem imamı tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yürütülen çalışmalarda FETÖ terör örgütünün aranan mensuplarının gizlendiği ve kamuoyunca ‘gaybubet evleri’ olarak bilinen mekanlara yönelik 7 gün önce gece operasyon düzenlemiş, yapılan operasyonda aynı evde saklanan örgütün Samsun Emniyet Müdürlüğü yapılanmasının firari mahrem imamları olduğu ileri sürülen din öğretmeni Mustafa Ş. ile bilgisayar öğretmeni Cafer Ö. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Mustafa Ş. ve Cafer Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mustafa Ş. ve Cafer Ö., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.