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Samsun'da garsonların bahşiş kavgası: 2 yaralı

Samsun'da iki garson arasında bahşişin adaletli dağıtılmadığı gerekçesiyle çıktığı iddia edilen kavgada 1 garson ile otelin müdür yardımcısı bıçaklandı.


10 Şubat 2017 14:23

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki bir otelde saat 01.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, garsonlar O.O.(24) ile İ.A.(45) arasında bahşişin adaletli dağıtılmadığı gerekçesiyle tartışma çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada O.O., bıçakla İ.A.'ya saldırarak göğsünden ağır yaraladı. Garsonları ayırmak isteyen otelin müdür yardımcısı B.D. de sol karın boşluğundan bıçaklanarak yaralandı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. 2 kişiyi bıçaklayan O.O., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.
Polisteki sorguları tamamlanan O.O., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.O., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. 

Muammer Ay

Etiketler: bahşiş kavgası, garsonlar, Samsun


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