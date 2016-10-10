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Samsun’da gözaltına alınan öğretmenlerin sayısı 46’ya çıktı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan öğretmenlerin sayısı 46’ya yükseldi.


10 Ekim 2016 17:54

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY’ye yönelik, sabah 55 adrese 60 ekip ve 250 polisle eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda örgütün iletişim uygulaması ByLock kullandıkları ileri sürülen kapatılan Aktif Eğitim-Sen üyesi 45 öğretmen gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4’ü ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda mazeretleri gerekçesiyle serbest bırakıldı.
Gözaltında bulunan 42 öğretmenin ise sorgusu devam ediyor.

Etiketler: Fetullahçı terör örgütü, samsun emniyet müdürlüğü


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