Samsun'da hakime FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Trabzon hakimi olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen, tutuklanan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen Murat Kakilli'nin Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sona erdi. Bugün görülen davanın son duruşmasına tutuklu bulunduğu Rize L Tipi Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katılan Murat Kakilli, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek daha önce verdiği ifadeleri tekrarladığını belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme, Murat Kakilli'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

Muhammer Ay

