Diğer
Kategoriler

Samsun'da hakime FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen ve tutuklanan hakim yargılandığı mahkeme tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsunda hakime FETÖden 6 yıl 3 ay hapis

22 Aralık 2017 15:03

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Trabzon hakimi olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen, tutuklanan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen Murat Kakilli'nin Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sona erdi. Bugün görülen davanın son duruşmasına tutuklu bulunduğu Rize L Tipi Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katılan Murat Kakilli, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek daha önce verdiği ifadeleri tekrarladığını belirterek beraatini talep etti.
Mahkeme, Murat Kakilli'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.  

Muhammer Ay
 

Etiketler: Fetullahçı terör örgütü, Samsun

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç