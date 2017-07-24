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Samsun'da hastane dönüşü kaza: 3 yaralı

Samsun'dan hastane dönüşü Çorum'a giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin biçerdövere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Samsunda hastane dönüşü kaza: 3 yaralı

24 Temmuz 2017 18:55

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ordu karayolu Kavaktepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Kargı ilçesinde ikamet eden Menderes Alaçam, hasta olan 7 yaşındaki kızı Tuhanna Alaçam'ı tedavisi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi. Hastane dönüşü Çorum'a giden Menderes Alaçam idaresindeki 19 RA 916 plakalı otomobil, önce biçerdövere, ardından da Türk Kızılayı kan aracına çarpıp devrildi. Kazada araç sürücüsü Menderes Alaçam ile eşi Sümeyye Alaçam (34) ve kızı Tuhanna Alaçam yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sümeyye Alaçam'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 


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