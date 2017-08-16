Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Çevre Yolu viyadük altındaki kavşakta saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent Kandazoğlu (35) yönetimindeki 34 FH 0797 plakalı otomobil, kavşakta Mert Akbulut (21) idaresindeki 55 JA 735 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada savrulan 55 plakalı otomobil kaldırıma çıktı.

Çarpmanın etkisiyle 34 plakalı otomobilin bagajındaki LPG tankı bulunduğu yerden fırlayarak kaldırıma savrulup gaz kaçırarak korku ve paniğe yol açtı. Kazada yaralanan araç sürüleri Levent Kandazoğlu ve Mert Akbulut ile Yunus Emre Ekşi (21), Murat Kanan Hut ve Serkan Üstün (35) 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Levent Kandazoğlu ile Yunus Emre Ekşi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan otomobil sürücüsü Kandazoğlu Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay

