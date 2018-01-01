Samsun'da inşaatın 4. katından düşen 2 genç ağır yaralandı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Alparslan Bulvarı’nda saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bir binanın 4. katından asansör boşluğundan zemine düşen Bulut Cengiz (19) ve Azmi Metin (19) ağır yaralandılar. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Azmi Metin ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Azmi Metin tedavi altına alındı. Polis, yaralı gençlerin düştükleri 4. katta içki şişeleri ve diğer malzemelere el koydu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay