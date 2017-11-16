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Samsun'da işçi servisi kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı

Samsun'da tekstil fabrikasından çıkan işçileri evine götüren servis minibüsünün cip ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

Samsunda işçi servisi kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı

16 Kasım 2017 01:50
Samsun'da işçi servisi kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Beylerce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri evlerine götüren Mustafa Köse idaresindeki 55 EM 368 plakalı minibüse, Nurgül Bayraktar idaresindeki 28 YF 431 cip çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte Seher Demir, Hamiye Acar, Nurbanu Göksu, Emine Çubukçu, Sibel Terzi, Kübra Köse, Esra Köse, Damlanur Öztürk, Havva Işık, Şeyma Öztürk ile Büşra Köse yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ağır yaralanan Büşra Köse, Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin kimlik tespitine çalışılıyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muhammer Ay

Etiketler: işçi servisi, kaza, ölü ve yaralı, Samsun

 

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