Samsun'da işçi servisi kaza yaptı: 1 ölü, 14 yaralı

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Beylerce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri evlerine götüren Mustafa Köse idaresindeki 55 EM 368 plakalı minibüse, Nurgül Bayraktar idaresindeki 28 YF 431 cip çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte Seher Demir, Hamiye Acar, Nurbanu Göksu, Emine Çubukçu, Sibel Terzi, Kübra Köse, Esra Köse, Damlanur Öztürk, Havva Işık, Şeyma Öztürk ile Büşra Köse yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ağır yaralanan Büşra Köse, Çarşamba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralı 2 kişinin kimlik tespitine çalışılıyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay