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Samsun'da kadına şiddete tutuklama

Samsun'da birlikte yaşadığı kadına şiddet uyguladığı iddiasıyla kasten yaralama ve tehdit suçundan adliyeye sevk edilen bir kişi tutuklandı.

Samsunda kadına şiddete tutuklama

17 Kasım 2016 15:38

Olay, Samsun'un İlkadım içesinin Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 yıldır birlikte yaşadığı C.D.(45) adlı kadına bıçak çekip darp ederek burnunu kırıp tehdit ettiği iddia edilen M.A.(47), şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İlyasköy Polis Merkezi'ne telim edilen M.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade verip tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.A., mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 

Muammer Ay

Etiketler: kadına şiddet, samsun haberleri


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