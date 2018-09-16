İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Samsun'da kamyonet elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Samsun'da kamyonet elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
Samsun'da kamyonet elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Samsun'da panelvan kamyonetin yoldan çıkıp beton elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan mevkisinde Sinop karayolu üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güney Dağaşan idaresindeki 55 JL 692 plakalı panelvan kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yolun sağındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada, araç sürücüsü Güney Dağaşan (22) ile aynı araçta bulunan Merve Buldan (19) ve Hande Kalkan (21) yaralandılar. Kazada ağır yaralanan sürücü Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.