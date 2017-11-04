Samsun’da kamyonet tıra çarptı: 6 yaralı

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Doğan idaresindeki 55 LU 902 plakalı kamyonet önünde seyir halinde olan Nusret Candan’ın kullandığı 55 DK 692 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücü Mustafa Doğan ve kamyonette bulunan Sefer Doğan, Safinaz Doğan, Serkan Çakır, Mustafa Çakır ve Sultan Çakır yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Çakır için Samsun’dan ambulans helikopter çağrıldı. Bölge trafik ekipleri tarafından Samsun-Sinop karayolu trafiğe kapatıldı. Yaralı Mustafa Çakır yola inen ambulans helikopterle Samsun Araştırma Hastanesine, diğer yaralılar ise Bafra’daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Ahmet Şükrü Uluçay