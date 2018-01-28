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Samsun'da kanyondan karlı manzara

Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki Altınkaya Barajı üzerinde bulunan Şahinkaya Kanyonu kış mevsiminde de ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Samsunda kanyondan karlı manzara

28 Ocak 2018 06:50

Doğa harikası ilçenin en güzel manzarasını oluşturan Şahinkaya Kanyonu’nu yıllar öncesinden ilçe ve ülke gündemine taşımak için büyük gayretler gösteren araştırmacı eğitimciler Adnan Aci ve Bünyamin Kıvrak karlı kanyonu kış mevsiminde de zirveden görüntülemeyi ve fotoğraflamayı başararak kanyonun kış güzelliğini ortaya koydular. 330 metre yükseklikten çekilen kanyon manzarasının ilçeyi ziyarete gelenlerin de ilgisini çektiği ve çok sayıda ziyaretçinin karlı kanyonu izlemek için geldiği belirtildi. Kanyonu çok iyi bilen ve kanyon ziyaretçilerine rehberlik yapan Muhittin Çataloğlu kanyonun tekne ile gezilmesi ve zirve tırmanışlarına rehberlik ettiğini belirterek, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Şahinkaya Kanyonu’nun kış aylarında da ziyaretçileri olduğunu, özellikle arazi yapısını çok iyi tanıdığını, zirveye çıkanlara da rehberlik yapıldığını söyledi. Kanyonun zirvesine tırmanışlarda mutlaka rehber alınması konusunda ziyaretçileri uyaran Çataloğlu, kış mevsiminde kanyon zirvesinden doyumsuz manzaralar izlendiğini ve eşine az rastlanan görüntüler olduğunu kaydetti. Kanyonun doğal güzelliği ve güzel manzaraları ile ilgili bilgi veren Bünyamin Kıvrak, kanyonda ziyaretçilerin rahat edebilmesi ile ilgili yapılması gerekenleri dile getirdi.  

Adnan Aci

Etiketler: Altınkaya Barajı, nerede, Şahinkaya Kanyonu, vezirköprü, ziyaret

 

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