Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda bir apartmana operasyon düzenledi. Apartmanın bahçesine yukarıdan atıldığı değerlendiren paketler içinde toplam 75 gram kokain ve evlerde yapılan aramada 73 gram esrar, 1 adet tabanca, 2 tüfek, 23 tabanca mermisi, 3 adet şarjör, 1 adet terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendiren 7 bin lira para ele geçti.

Olayla ilgili D.T.(35) ve Kazakistan uyruklu eşi M.T.(22) adlı kadın ile B.B.(39) ve S.U.(38) gözaltına alındı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Muammer Ay