Samsun'da korkutan yangın

Yangın, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın zemin katında oturan Mevlüt Şahin isimli vatandaşın evi bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevlerin bir odayı tamamen sarmasıyla birlikte büyüyen yangın, bölgede yoğun duman oluşturdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 1 saat süren çalışma sonucunda ekipler yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Öte yandan yangın sırasında çıkan dumanın mahalleyi etkisi altına alması, kısa süreli paniğe neden oldu. Dumandan etkilenmek istemeyen bazı vatandaşlar çocuklarıyla birlikte koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Evi yanan Mevlüt Şahin, bilgisayar fişinin prize takılı kaldığını belirterek, yangının bu sebepten dolayı çıkabileceğini söyledi.

Şahin Binici

