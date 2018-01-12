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Samsun’da korkutan yangın...

Samsun’da 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Samsunda korkutan yangın...

12 Ocak 2018 10:00

Yangın, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükriye Başol’a ait 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesiyle birlikte mahallede panik havası oluştu. Çevredeki vatandaşların yardımıyla binada bulunanlar tahliye edilerek itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Binanın erken boşaltılması muhtemel faciayı önlerken, mahalle sakinleri ise sokağa döküldü.
Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 

Şahin Binici

Etiketler: Samsun, yangın

 

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