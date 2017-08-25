Samsun’da lunaparkta korkutan yangın

Edinilin bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan lunaparkta yangın çıktı. Depo kısmında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle simsiyah dumanlar şehir merkezini kapladı.

Lunaparkın depo kısmından dumanların yükseldiğini gören lunapark çalışanları deponun kapısını kırarak içeri girmeye çalıştı. Ancak yoğun dumandan dolayı yangına müdahale edemeyen lunapark çalışanları Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri kısa zamanda yangını kontrol altına aldı.

Depo kısmında çıkan yangının, yine aynı yerde bulunan tiner kutularına ulaşmadan söndürülmesi muhtemel bir faciayı önledi. İtfaiyenin yaptığı ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

“İçeride tiner vardı”

Yangının nasıl başladığını anlatan lunapark çalışanı Necmi Sağlam, “Biz burada otururken arkadaş geldi. Depodan duman çıktığını söyledi. Biz de gidip baktık depo yanıyordu. Kapı kilitliydi kapıyı kırdık içerisi dumandı. İtfaiyeye haber verdik. Gelip söndürdüler. Yangının elektrik kontağından çıktığını düşünüyoruz. İçeride kimse yoktu. Tiner vardı içeride” dedi.

Kenan Akyüz

