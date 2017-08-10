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Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da minibüsün otomobil ile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Samsunda minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

10 Ağustos 2017 08:53
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi İncesesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Çelik idaresindeki 01 BZA 20 plakalı minibüs kavşakta Özgür Azma'nın kullandığı 55 LS 771 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Özgür Azma, minibüs sürücüsü Ali Çelik ile Arslan Gündüz (44) ve Sezer Yalçın (39) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Özgür Azma ile yanında bulunan Sezer Yalçın'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Muammer Ay

Etiketler: kaza, Samsun


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