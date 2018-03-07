Samsun'da mobilya imalathanesi alev alev yandı

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Eski Sanayi Sitesi Barbaros Sokak'ta bulunan 3 katlı bir mobilya imalathanesi ve satış mağazasında saat 00.10'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya imalathanesi ve altında bulunan mobilya satış mağazası ile önündeki park halindeki kamyonet alev alev yanmaya başladı. Yangını fark eden vatandaşlar olayı polise ve itfaiyeye haber verdiler. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, yangında park halindeki kamyonet, mobilya imalathanesi ve mobilya satış mağazası yandı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay-Şahin Binici

