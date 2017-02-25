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Samsun'da müşteri ve iş yeri çalışanı birbirine girdi

Samsun’da bir iş yeri çalışanı ile müşteri arasındaki kavga güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Samsunda müşteri ve iş yeri çalışanı birbirine girdi

25 Şubat 2017 13:46
Samsun'da müşteri ve iş yeri çalışanı birbirine girdi - Tıkla İzle

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi’nde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yeri çalışanı ile müşteri arasında önce sözlü tartışma çıktı. Müşteri iş yerini terk edip sokak üzerinde bir süre ilerledikten sonra yeniden aynı yere dönünce bu kez sözlü tartışmanın devamı olarak kavga çıktı. İş yeri çalışanının saldırdığı müşteri darp edilerek yere düştü ve kavga devam etti. Komşu esnaflar olaya müdahale ederek kavgayı ayırdı.

Bu bütün bu olaylar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

(Muammer Ay / İHA)

Etiketler: Samsun, samsun kavga, Ulugazi Mahallesi


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