Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç mevkisi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Ünal idaresindeki 55 C 0471 plakalı öğrenci servis minibüsü ile Muhammet Yazıcı idaresindeki 55 H 6464 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada öğrenci servisinde bulunan öğrencilerden Sema A., Nisa Begüm U., Beyza Nur Ç., Melike D., Sibel K., Sıla Z. ve Ayşe Sema Ö. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muammer Ay

SAMSUN