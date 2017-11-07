Diğer
Kategoriler

Samsun'da öğrenci servisi kaza yaptı: 9 yaralı

Samsun'da öğrenci servisi minibüsün otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7'si lise öğrencisi 9 kişi yaralandı.

Samsunda öğrenci servisi kaza yaptı: 9 yaralı

07 Kasım 2017 13:58

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Refahattin S. idaresindeki 55 C 6019 plakalı öğrenci servisi minibüs, Dursun Ş.'nin kullandığı 06 LEG 25 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Dursun Ş. ve Filiz G. ile öğrencilerden Fatih C.A., Semanur T.S., Tunahan Y., Recep E.İ., Hakan K., Davut K. ve Mehmet A.Y. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar ayakta tedavi görerek evlerine gönderildiler.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muhammer Ay
 

Etiketler: kaza, Samsun

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç