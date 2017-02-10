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Samsun'da öğretmenlere ByLock operasyonu: 15 gözaltı

Samsun'da merkezli Çarşamba ilçesi ve Ordu'da düzenlenen operasyonda FETÖ örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ileri sürülen ve mesleklerinden daha önce ihraç edilen 15 öğretmen gözaltına alındı.


10 Şubat 2017 14:20

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkez ilçeleri ile Çarşamba ilçesi ve Ordu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ileri sürülen ve mesleklerinden daha önce ihraç edilen 15 öğretmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenler Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

Gözaltına alınan bir kadın öğretmenin emniyet girişinde basın mensuplarının kendisini çektiğini görünce "Bu ne ya?" diye tepki göstermesi, adli rapor için emniyetten çıkarılması sırasında ise "Bilseydim süslenirdim" demesi dikkat çekti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay
 


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