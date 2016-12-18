Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Terme İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri, aylar süren çalışma sonucu oto hırsızlık şebekesine darbe vurdu. Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri olayla ilgili 10 kişiyi "oto hırsızlığı, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanmaları devam ediyor.

Muammer Ay

