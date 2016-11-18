Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisi Atatürk Bulvarı'nda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Tüzer (24) idaresindeki 28 AS 478 plakalı otomobil, Tekkeköy'den Samsun istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Otomobilin motorunun yerinden fırladığı kazada, sürücü Emrah Tüzer ile Buse Yalgın (23) yaraladı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Emrah Tüzer Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Buse Yangın ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi atına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muammer Ay