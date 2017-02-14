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Samsun'da otomobilin yuvarlandığı şarampolde can pazarı: 3 yaralı

Samsun'da otomobilin şarampole yuvarlanarak dere kenarındaki istinat duvarında kaldığı kazada can pazarı yaşanırken, yaralanan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Samsunda otomobilin yuvarlandığı şarampolde can pazarı: 3 yaralı

14 Şubat 2017 08:03
Otomobilin yuvarlandığı şarampolde can pazarı: 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Sahra Sıhhiye Caddesi Batuthane Deresinde saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oruç Oğuz Ocak idaresindeki 55 ATS 53 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak 20 metrelik şarampole yuvarlanıp ters dönerek dere kenarındaki istinat duvarının üzerinde kaldı. Kazada 1 kişi aracın içinde kalırken, 2 kişi ise dere kenarındaki istinat davarı arasındaki boşluğa düştü. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ederken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de araçtan fırlayan yaralıları halat yardımıyla bulundukları yerden yola çıkardı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MUAMMER AY 

Etiketler: 112 acil servis, Samsun, samsun kaza, şarampol


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