Diğer
Kategoriler

Samsun'da PKK propagandasına 3 gözaltı

Samsun'da, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan 1'i inşaat işçisi, 2'si üniversite 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsunda PKK propagandasına 3 gözaltı

27 Aralık 2016 13:04

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda PKK/KCK terör örgütünün sosyal paylaşım sitesi üzerinden propagandasını yaptığı iddia edilen inşaat işçisi olan Ağrı nüfusuna kayıtlı A.A.'yı (38) İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencileri Nusaybin nüfusuna kayıtlı F.D.(23) ile Dargeçit nüfusuna kayıtlı S.T.(21) adlı kız öğrencileri, terör propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiklerini tespit etti. F.D. ve S.T. adlı kız öğrenciler de Atakum ilçesindeki kaldıkları kız öğrenci yurdunda yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İnşaat işçisinin sosyal paylaşım sitesinde, kız öğrencilerin ise kendi etraflarında terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Muammer Ay


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç