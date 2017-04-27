Samsun'da pompalı tüfekli dehşet: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucunda Hakan Çelik (34) kafasından, evinin balkonunda bulunduğu ileri sürülen Bayram Ali Kaygusuz (24) ise göğsünden vurularak ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bayram Ali Kaygusuz'un kalbi acil serviste durdu ve doktorların müdahalesi sonucu çalıştırılarak ameliyata alındı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kafasından vurulan Hakan Çelik'in ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili S.K.(22), M.S.(25) ve R.Ç.(24) gözaltına alınırken, 1 kişinin ise firarda olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay



