İlçeye 30 kilometre mesafedeki mahallenin tek şelalesi donarak kartpostallık görüntü oluşturdu. Mahalle deresi üzerinde, yanında su değirmeni bulunan şelalenin kar nedeni ile güzel görüntüler oluşturduğu belirtildi. Mahalle Muhtarı Cevat Kol yörenin en güzel şelalesi olan Kabadüz Şelalesi’nin çok güzel bir görüntü oluşturduğunu, mahalle sakinlerinin doyumsuz manzara için şelaleyi ziyaret ettiklerini belirtti. Her mevsimin kendine güzelliği olduğunu ifade eden Kol, şelalenin su değirmeni ile birlikte güzel görüntü oluşturduğunu, bu güzellikleri yöre insanına tanıtmak istedikleri ifade etti.

Mahallenin eski muhtarı Bilal Aydın, mahallenin doğal güzellikleri, yaylası ve şelalesi olduğunu, bu güzelliklerin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Şelalenin her yerde olmadığını, yazın da kışın da güzel görüntüler oluşturduğunu söyleyen Bilal Aydın, şelalenin tanıtılması ile mahalleye hareket geleceğini sözlerine ekledi.

Adnan Aci

